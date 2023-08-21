Mardin’de gözü dönmüş koca çocukları odaya kilitleyip eşini bıçakladı sonra da intihara kalkıştı

Veysi B. de hastaneye kaldırılırken, 2 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Şükran ve Veysi B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.