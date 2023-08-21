Mardin'de gözü dönmüş koca çocukları odaya kilitleyip eşini bıçakladı sonra da intihara kalkıştı
Kızıltepe ilçesinde 2 çocuğunu odaya kilitleyen Veysi B. (38), eşi Şükran B.’yi (34) 5 yerinden bıçaklayarak, kendisini de kilitlediği odada çok sayıda ilaç alarak intihara kalkıştı. Ekiplerin kapıyı kırarak hastaneye kaldırdığı Şükran ve Veysi B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi 8'inci Cadde'deki Kosar Apartmanı'nda 2 çocuğunu odaya kilitleyen Veysi B. (38), eşi Şükran B.'yi (34) 5 yerinden bıçaklayarak, kendisini de kilitlediği odada çok sayıda ilaç alarak intihara kalkıştı. Ekiplerin kapıyı kırarak hastaneye kaldırdığı Şükran ve Veysi B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Eşi Şükran B. ile tartışan Veysi B., 2 çocuğunu odaya kilitledi. Ardından eşi Şükran B.'yi 5 yerinden bıçaklayan Veysi B., daha sonra kendisini de odaya kilitleyerek çok sayıda ilaç aldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evin kapısını kıran ekipler, Şükran B.'yi yerde yatarken buldu. Şükran B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kilitli odadaki çocuklar çıkarıldıktan sonra Veysi B.'nin olduğu odaya girildi. Baygın olarak bulunan Veysi B.'nin yapılan kontrolünde, çok sayıda ilaç aldığı belirlendi.
Veysi B. de hastaneye kaldırılırken, 2 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Şükran ve Veysi B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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