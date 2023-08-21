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Antalya'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Antalya’da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gelen eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bölgeden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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