AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu motosiklet kazasında can verdi! Son paylaşımı yürek yaktı
AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Arslan, yeni aldığı motosikleti ile İstanbul'dan Bartın'a doğru yola çıktı. Ancak dün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Öte yandan kaza ile ilgili yürek yakan bir detaya ulaşıldı. Arslan'ın kazadan 2 gün önce, diğer motorcu arkadaşlarıyla buluşmasında, 'İstanbul'dan alacağım motosiklet son motosikletim olacak' dediği ortaya çıktı.
AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Arslan, dün İstanbul'dan yeni aldığı motosikletiyle yola çıktı. Bartın'a giderken Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. (36), yaralandı. Durumu ağır olan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Ali Arslan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
ACILI BABA TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Muhammet Ali Arslan'ın cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan alınıp, cenaze aracıyla memleketi Bartın'ın Çayırlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu. Muhammet Ali Arslan'ın kardeşi Furkan, annesi Semra ve eşi İzlem Arslan cenazede gözyaşı döktü. Tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Arslan'ın cenazesi, daha sonra doğup büyüdüğü Esentepe Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi. Burada, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan taziyeleri kabul etti.
GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ
Öğle vakti kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, protokol, aile üyeleri ve yakınları katıldı. Muhammet Ali Arslan, namazın ardından Halatçıyaması Aile Kabristanı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
KAZADA 2 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ!
Öte yandan kaza ile ilgili yürek yakan bir detaya ulaşıldı. Bartın'da kuyumculuk yapan Muhammet Ali Arslan'ın, İstanbul'dan aldığı motosikletin 4 silindirli, 650 cc, 85 beygir gücünde olduğu ve 4'üncü kez motosiklet aldığı bilgisine ulaşıldı. Arslan'ın kazadan 2 gün önce, diğer motorcu arkadaşlarıyla buluşmasında, 'İstanbul'dan alacağım motosiklet son motosikletim olacak' dediği ortaya çıktı.
Muhammet Ali Arslan'ın dün sabah saatlerinde kardeşi Furkan Arslan ile birlikte otomobille İstanbul'a gitti belirtildi. Arslan'ın motosikleti aldıktan sonra arkadaşı Gökhan K. ile birlikte yola çıktığı, kardeşi Furkan'ın ise otomobille geri döndüğü öğrenildi. Muhammet Ali Arslan'ın, sosyal medya hesabından da 'Hayırlı olsun' yazarak motosikletinin fotoğrafını paylaştığı görüldü.
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