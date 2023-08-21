AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu motosiklet kazasında can verdi! Son paylaşımı yürek yaktı

KAZADA 2 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ!

Öte yandan kaza ile ilgili yürek yakan bir detaya ulaşıldı. Bartın'da kuyumculuk yapan Muhammet Ali Arslan'ın, İstanbul'dan aldığı motosikletin 4 silindirli, 650 cc, 85 beygir gücünde olduğu ve 4'üncü kez motosiklet aldığı bilgisine ulaşıldı. Arslan'ın kazadan 2 gün önce, diğer motorcu arkadaşlarıyla buluşmasında, 'İstanbul'dan alacağım motosiklet son motosikletim olacak' dediği ortaya çıktı.