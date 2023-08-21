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Rize'yi heyelan vurdu! 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Rize’yi heyelan vurdu! 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda, heyecan oluştu. 3 katlı bir bina ile bitişiğindeki müstakil ev, tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

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