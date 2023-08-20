Tokat’ta zincirleme trafik kazası: 1’i jandarma 8 yaralı

Tokat'ta gerçekleşen zincirleme kazada bir jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaza, gece saatlerinde Gökdere mevkiinde 3 aracın zincirleme çarpışması sonucunda meydana geldi. Niksar istikametinden Tokat istikametine giden S.T. idaresinde ki 60 AB 953 plakalı Isuzu Marka kamyonete, aynı istikametten gelen Kızılay kurumuna ait C.K. idaresinde ki 06 CPE 014 plakalı Ford marka ticari araç arkadan çarptı.