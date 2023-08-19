Ardahan'da vahşet: Tartıştığı babasının boğazını kesti
YAŞAM DHA
Ardahan'ın Göle ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan İsmail Enci (35), tartıştığı babası Tahsin Enci’yi (65) boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Göle ilçesinin Salimbey Mahallesinde yaşayan baba- oğul arasında saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı.
Babasını öldüren Tahsin Enci, evden çıkarak gitti.
TESLİM OLDU
Jandarmaya giden ve teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi.
Eve giden polis baba Enci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Tahsin Enci'nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı.
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