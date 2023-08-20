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Niğde'de gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Niğde’de gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Niğde'de saat 01.26'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Niğde'de saat 01.26'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer: Çamardı (Niğde)

Tarih: 2023-08-20

Saat: 01:26:54 TSİ

Enlem:37.921 N

Boylam:35.152 E

Derinlik:6.99 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-08-20 01:26:5437.92235.1487.1MW3.8Çamardı (Niğde)599738

2023-08-20 00:59:4437.92636.7086.93ML2.6Onikişubat (Kahramanmaraş)599737

2023-08-20 00:48:2740.70427.4786.94ML2.1Marmara Denizi - [11.08 km] Marmara (Balıkesir)599736

2023-08-20 00:25:2240.76942.7567.0ML1.4Göle (Ardahan)599735

2023-08-19 23:50:5438.06836.8147.01ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)599732

2023-08-19 23:45:4238.48539.4817.0ML1.7Maden (Elazığ)599734

2023-08-19 23:45:2438.05938.4046.95ML1.5Çelikhan (Adıyaman)599733

2023-08-19 23:43:5437.94236.259.03ML1.5Saimbeyli (Adana)599731

2023-08-19 23:25:2338.15838.167.0ML0.9Yeşilyurt (Malatya)599730

2023-08-19 23:19:0938.06437.2237.01ML1.4Ekinözü (Kahramanmaraş)599729

2023-08-19 23:03:1237.79236.6557.0ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)599728

2023-08-19 23:02:2036.57236.4417.0ML2.1Kırıkhan (Hatay)599727

2023-08-19 22:35:2336.30936.0997.0ML1.9Antakya (Hatay)599726

2023-08-19 22:27:4538.26938.2777.0ML0.7Yeşilyurt (Malatya)599724

2023-08-19 22:19:2737.17228.4697.0ML1.0Menteşe (Muğla)599725

2023-08-19 22:09:1938.27938.2357.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)599722

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