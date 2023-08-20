Niğde'de gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Niğde'de saat 01.26'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Niğde'de saat 01.26'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer: Çamardı (Niğde)
Tarih: 2023-08-20
Saat: 01:26:54 TSİ
Enlem:37.921 N
Boylam:35.152 E
Derinlik:6.99 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023-08-20 01:26:5437.92235.1487.1MW3.8Çamardı (Niğde)599738
2023-08-20 00:59:4437.92636.7086.93ML2.6Onikişubat (Kahramanmaraş)599737
2023-08-20 00:48:2740.70427.4786.94ML2.1Marmara Denizi - [11.08 km] Marmara (Balıkesir)599736
2023-08-20 00:25:2240.76942.7567.0ML1.4Göle (Ardahan)599735
2023-08-19 23:50:5438.06836.8147.01ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)599732
2023-08-19 23:45:4238.48539.4817.0ML1.7Maden (Elazığ)599734
2023-08-19 23:45:2438.05938.4046.95ML1.5Çelikhan (Adıyaman)599733
2023-08-19 23:43:5437.94236.259.03ML1.5Saimbeyli (Adana)599731
2023-08-19 23:25:2338.15838.167.0ML0.9Yeşilyurt (Malatya)599730
2023-08-19 23:19:0938.06437.2237.01ML1.4Ekinözü (Kahramanmaraş)599729
2023-08-19 23:03:1237.79236.6557.0ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)599728
2023-08-19 23:02:2036.57236.4417.0ML2.1Kırıkhan (Hatay)599727
2023-08-19 22:35:2336.30936.0997.0ML1.9Antakya (Hatay)599726
2023-08-19 22:27:4538.26938.2777.0ML0.7Yeşilyurt (Malatya)599724
2023-08-19 22:19:2737.17228.4697.0ML1.0Menteşe (Muğla)599725
2023-08-19 22:09:1938.27938.2357.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)599722
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Tek ısırığıyla…
- Ege'ye Akdeniz'e gitmenize gerek yok! İstanbul'a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...
- Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30'lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40'lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...
- Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray'a transfer olmak üzere... Rashica'nın rövanşı alınıyor!
- DGS tercih kılavuzu 2023 | DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM son gelişmeler...
- Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!
- Kazıklı Voyvoda'nın mektubunun sırrı gözyaşlarında gizli! Osmanlıya başkaldırdı, parçalanarak Fatih Sultan Mehmet'e götürüldü!
- En az 550 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!
- Kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?
- Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya refah paysız en düşük...
- Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023'ün sonuna kadar...
- GS-TS DERBİ maç bilgileri... Galatasaray Trabzonspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'LER