Motosikletli kurye tehlikesi! Ölümcül kazalar feci şekilde arttı

ÖLÜMLÜ KAZALARIN NEDENİ AŞIRI ÖZGÜVEN VE KORKAKLIK

Motosiklet uzmanı Mevlüt Sağlam, Kazalar konusunda motorcuların çuvaldızı önce kendilerine batırmaları gerekiyor. Motosiklette kaza yapmanın en önemli faktörlerinden ilki aşırı özgüven, ikincisi ise korkarak kullanmak. Bu aradaki ince çizgiyi korumak gerekiyor. 2020 de trafiğe çıkan motosiklet sayısı 208 bin iken bu rakam 2022'de 415, 2023'ün ilk altı ayında da 426 bine ulaştı.

Bu yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yaptırılan taşıtların yüzde 46,1'i motosiklet, yüzde 39,1'i otomobil. Avrupa ülkeleri arasında rekor kırdık. Motosiklet kullanım artışında birinci olduk. En yakın rakibimizle aramızda 2 kat fark attık. Motosiklet kullanımında yüzde 400'lük bir artış var. 2022'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan 321 bin 485 aracın yüzde 22,2'si motosikletlerden oluşuyor.