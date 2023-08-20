Evli kadına Çin işkencesi! Sevgilisi kızgın bıçakla yaktı tırnak makasıyla etlerini kopardı

YAPTIĞI İŞKENCEYİ REDDETTİ

Şüpheli Süleyman K. ise savunmasında refakatçi olarak kalırken müştekiyle duygusal yakınlaşmalarının olduğunu, başta evli ve çocuklu olduğunu kendisinden sakladığını, hastane masrafları için müştekiye elden 3 bin 500 dolar borç verdiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini, daha sonraki süreçte müştekinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenince müştekiden ayrılmak istediğini ancak müştekinin kabul etmediğini ifade etti. Olay günü müştekinin cinnet geçirip kendisini tokatlamaya başladığını, kendi kendine vurup yaraladığını, tırnak makası bulup kolunu çizdiğini iddia ederek kendisinin hiçbir şey yapmadığını öne sürdü ve suçlamaları reddetti. Şüpheli saldırgan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.