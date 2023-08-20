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Balıkesir'de orman yangını! Alevlere anında müdahale...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Balıkesir’de orman yangını! Alevlere anında müdahale...

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını çıktı. Yangına 110 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

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