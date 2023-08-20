Gaziantep'te çileden çıkaran olay! Hastane basıp 20 kişiyle doktora saldırdılar! Saldırganlardan bir kişi tutuklandı...
Gaziantep’te bir hastanenin acil servisinde görevli bir doktor, hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda doktorla beraber bir güvenlik görevlisi ile bir yöneticide yaralandı. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırganlardan bir kişinin tutuklandığını duyurdu.
Olayda Acil doktoru Asadullah Beğoglu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.
"DOKTORUM ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA, BAŞINDA YAKLAŞIK 15 TANE DİKİŞ VAR"
Darp edilen doktor hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa, "Saat gece 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu.
Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık. Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış.
Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorum şu anda yoğun bakımda başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Beyin travması şikayetiyle Üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım" diye konuştu.
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