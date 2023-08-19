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Kontrolden çıktı direğe çarparak takla attı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Kontrolden çıktı direğe çarparak takla attı: 5 yaralı

İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, kontrolden çıkıp direğe çarparak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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