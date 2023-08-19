UKOME’yi hiçe saydılar okul servisi ücretlerini katladılar! Taksileri bile geçen tarife! Fahiş ücretler velileri korsana yönlendirdi





ÖĞRETMENİN SERVİS ÜCRETİNİ DE ÖĞRENCİ ÖDÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Gül, UKOME'nin belirlediği ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "UKOME en az yüzde 200 zam yapmalıydı. Bu ücretler sürdürülebilir değil. Masraflarımız çok yüksek. O nedenle UKOME'ye göre farklı fiyat çıkıyor" dedi. Devlet okullarında UKOME kararlarının uygulandığını hatırlattığımızda Gül, şu cevabı verdi: "Devlet okullarında kilometreler çok kısa. Ayrıca burada çalışan servisler diğer şirketlere de hizmet veriyor. Ancak özel okul servisleri sadece özele çalışıyor. Bir de özel okulların çok fazla talebi var. Mesela okullar öğretmenlerine ücretsiz servis istiyor. Bir okulda 70 öğretmen varsa en az 5 araç gerekiyor. Bu araçların da maliyetini eklemek zorundayız. Ayrıca yıl içinde birçok etkinlik yapılıyor ve bunlara da ücret ödemiyorlar. Servis şirketleri bu maliyetleri hesaplayıp ücret çıkarıyor."