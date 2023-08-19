Ekipleri harekete geçirdi: Günlük kiralık dairede şüpheli ölüm!

Olay, Gökevler Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.