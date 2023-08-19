İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi | İzmir Çeşme'de bulunan bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.
Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.
Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşteri de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.
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