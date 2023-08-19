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İzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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İzmir Menderes’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika haberleri... İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.

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