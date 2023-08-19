İzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberleri... İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.
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