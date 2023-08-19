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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 2 milyon 425 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Diyarbakır’da narko-terör operasyonu: 2 milyon 425 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen narko-terör operasyonlarında 2 milyon 425 bin 500 kök kenevir ve skunk ile 743 kilo işlenmiş esrar ele geçirildi.

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