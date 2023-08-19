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Bu kez de Şırnak'ta görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Bu kez de Şırnak’ta görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde

Şırnak'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce Çayı'nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği ve çay kenarında suda oynadığı görüldü.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği ve çay kenarında suda oynadığı görüldü. Su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.

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