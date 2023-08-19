Şarampole uçan araçtan fırladı gözyaşlarına boğuldu!

Takla atarak şarampole uçan araç yaklaşık 20 metre sonra durabildi. O esnada araçtan fırlayan sürücü çayırlık alana düştü. Kaza sonrası kadın sürücü şoka girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Girdiği şokun etkisiyle gözyaşlarına boğulan ve hostes olduğu öğrenilen Sevilay Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sevilay Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.