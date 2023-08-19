İzmir'de akılalmaz olay! Silahlı kadın karı koca esnafı hedef aldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan esnaflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Gerginliğin yükselmesiyle, Sibel K., yanında bulunan tabancayla karı-koca olan Nurhayat A. ile Süleyman A.’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman A. ise göğsünden ve bacağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan esnaflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Sibel K. (61), komşuları karı- koca Nurhayat A. (63) ile Süleyman A.'yı (83) yanında bulunan tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan karı- kocadan Süleyman A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.
GÖĞSÜNDEN VE BACAĞINDAN YARALANDI
Olay, saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve su satan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin yükselmesiyle, Sibel K., yanında bulunan tabancayla karı-koca olan Nurhayat A. ile Süleyman A.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman A. ise göğsünden ve bacağından yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı-koca ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Sibel K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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