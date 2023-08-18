Manisa’da kan donduran vahşet! Otomobilde bilekleri ve boynu kesilmiş halde bulundu...

Öte yandan şahsın ölümünü şüpheli bulan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın ölümünde kullanıldığını değerlendiği bıçağın nereden alındığını ve şahsın olayın yaşandığı bölgeye yalnız mı yoksa başka birileri ile mi geldiğini araştırmaya başladı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu yönündeki inceleler titiz bir şekilde yürütülüyor.

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