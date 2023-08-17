Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı hastanedeki odasında ölü bulundu! O sözleri yürekleri yaktı
Son dakika haberine göre Ünlü Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesinde çalışma odasında ölü bulundu.
Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, İstanbul Kadıköy'de bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında öğlen saatlerinde ölü bulundu.
Kendisinden haber alınamaması üzerine odasına bakılmak istenen Orhan'ın kapısının kilitli olduğu fark edildi. Kapının açılmasının ardından Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Orhan'ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide "Sağlığınızı ihmal etmeyin" yazdığı görüldü.
"BİR HEKİMİ ÖLDÜRMEK SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA AĞIR BİR ŞEYDİR"
Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın geçtiğimiz yıl bir haber sitesine röportaj verdiği ve hekimlerin ölümlerine dair yazıları olduğu görüldü. Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın geçtiğimiz yıl bir haber sitesine verdiği röportajda, "Bir hekimi öldürmek sanıldığından çok daha ağır bir şeydir. Abartı gibi gelebilir ama hekimler, tedavisi için varlarını yoklarını ortaya koydukları hastanın yakını denilen cani tarafından öldürülebileceklerini hiç akıllarına getirmeyecek kadar masumdurlar" dediği görüldü.
"SABAH EVDEN ÇIKIYORSUNUZ ERTESİ GÜN EVİNİZE TABUT İÇİNDE GETİRİLİYORSUNUZ"
Orhan'ın hekim ölümlerine ve sonrası yaşananlara dair verdiği röportajda, "Sabah çocuklarınızı öpüp evinizden çıkıyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz. Hiç tanımadığınız hastalara şifa verebilmek için polikliniğe giriyorsunuz. Birkaç saat sonra bir cani bir şarjör dolusu kurşunu vücudunuza boşaltıyor. Meslektaşların seni hayatta tutabilmek için çabalıyor. Ama ertesi gün evinize tabut içinde getiriliyorsunuz. Ayakkabınız adet olduğu üzere evinizin önüne konuluyor. Siz meslektaşınızın başına gelen olayın sizin başınıza da gelebileceği korkusunu içinizde yaşayarak, bu mesleğe devam edebilmek için kendinizi nasıl motive edebilirdiniz" şeklinde konuştuğu belirtildi.
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