Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı hastanedeki odasında ölü bulundu! O sözleri yürekleri yaktı

"SABAH EVDEN ÇIKIYORSUNUZ ERTESİ GÜN EVİNİZE TABUT İÇİNDE GETİRİLİYORSUNUZ"

Orhan'ın hekim ölümlerine ve sonrası yaşananlara dair verdiği röportajda, "Sabah çocuklarınızı öpüp evinizden çıkıyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz. Hiç tanımadığınız hastalara şifa verebilmek için polikliniğe giriyorsunuz. Birkaç saat sonra bir cani bir şarjör dolusu kurşunu vücudunuza boşaltıyor. Meslektaşların seni hayatta tutabilmek için çabalıyor. Ama ertesi gün evinize tabut içinde getiriliyorsunuz. Ayakkabınız adet olduğu üzere evinizin önüne konuluyor. Siz meslektaşınızın başına gelen olayın sizin başınıza da gelebileceği korkusunu içinizde yaşayarak, bu mesleğe devam edebilmek için kendinizi nasıl motive edebilirdiniz" şeklinde konuştuğu belirtildi.