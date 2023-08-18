"Kısa mesafe" kavgasında korkunç son! Başını yere vurdu hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada





"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ZİYARET ETTİĞİMDE GÖRDÜM Kİ EŞİM BİTTİ"

Olayla ilgili konuşan adamın eşi Fatima Krib, "Eşim Taksim'de bir taksi durduruyor ve taksici ile aralarında tartışma yaşanıyor. Kısa mesafe olduğu söyleyerek onu almak istemiyor. Daha sonra aralarında tartışma çıkıyor ve eşim kapıyı sertçe vurarak taksiden iniyor. Taksici de sinirlenerek eşime yumruk arıyor. Darbenin etkisiyle eşim yere düşüyor ve kafasını kaldırıma vuruyor. Ardından çevredekiler ambulansa haber veriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Beni tanımadığım bir numara aradı ve 'eşinizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyoruz' dedi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda yer olmadığı için ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu çok ağır. Sürekli kalbi duruyor, yarım saatten fazla kalbi durdu. Beyin ölümü gerçekleşti. Ben ziyaret ettiğimde gördüm ki eşim bitti. Ben Türkiye devletine güveniyorum, eşim için adalet istiyorum" dedi.