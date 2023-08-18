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Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! O market için harekete geçildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! O market için harekete geçildi

İstanbul Pendik'te bulunan bir markette kilolarca domatesin çöpe döküldüğü anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Markette yapılan incelemeler sırasında "Domastes Rio" cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edilerek, idari işlemler için tutanak düzenlendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, domateslerin çöpe döküldüğüne dair sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından gerekli inceleme ve denetimleri gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "17 Ağustos 2023 günü Üst kaynarca-Pendik İstanbul adresinde bulunan markete gerçekleşen denetim ve incelemeler neticesinde, şikayete konu olan 'Domates Rio' cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edilmiştir. 882 kilo fire ile ilgili belgeler ve fireye ait fotoğraflar Ticaret İl Müdürlüğümüze ve Ticaret Bakanlığımıza ibraz edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yapılan incelemeler esnasında 'Domastes Rio' cinsi ürünün künye bilgisi olmadığının tespit edildiği ve idari işlemler için tutanak düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 5/1 maddesine aykırı olduğu tespit edilmiş ve 6502 sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce, ticari hayatın etik kurallarına aykırı faaliyetler, toplumsal refah ve huzuru etkileyebilecek her türlü husus üzerinde hassasiyetle durulmakta olup, gelen bütün şikayetler titizlikle incelenerek gerekli inceleme ve denetimler hızlı bir şekilde yapılmaktadır."

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