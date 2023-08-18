Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! O market için harekete geçildi

"Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 5/1 maddesine aykırı olduğu tespit edilmiş ve 6502 sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce, ticari hayatın etik kurallarına aykırı faaliyetler, toplumsal refah ve huzuru etkileyebilecek her türlü husus üzerinde hassasiyetle durulmakta olup, gelen bütün şikayetler titizlikle incelenerek gerekli inceleme ve denetimler hızlı bir şekilde yapılmaktadır."

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