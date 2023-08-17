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Sıcaklıklar yeniden artacak! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! 5 günlük haritalı hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Sıcaklıklar yeniden artacak! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı! 5 günlük haritalı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların önümüzdeki günlerde giderek artacağı belirtilirken, 5 günlük yeni tahminler paylaşıldı. Buna göre özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar tekrardan artışa geçecek. İşte illere göre hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan sıcak havaların giderek etkisini artıracağı belirtildi.

Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların artışa geçeceği ifade edildi.

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 17-19 Ağustos'ta beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

SICAK HAVALARDA PENCE AÇIK UYUYANLAR DİKKAT

Prof. Dr. Levent Öztürk, sıcak havalarda serinlemek için pencereleri açarak uyumanın sabaha karşı sıcaklığın düşmesiyle bel ve boyun tutulmalarına neden olabildiğini söyledi.

"HAYATI KISITLAYAN DURUMLAR ORTAYA ÇIKIYOR"

Son dönemlerde artan sıcaklık nedeniyle pencereler açık şekilde uyunduğunu bunun da bazı rahatsızlıklara yol açabildiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Artan sıcaklıkla birlikte özellikleri geceleri 30 derece civarı ortam sıcaklığı oluyor. Yatak odasında klima kullanmayan kişiler için gece uykuya dalmak bir sorun haline geldi ve pencereleri açıyoruz. Sabaha karşı sıcaklık düştüğü için pencereler açık uyunduğunda bu kez boyun, omuz ve bel tutulmaları gibi kas spazmına neden olan ağrılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Terlemiş olan vücuda rüzgarla birlikte giren soğuk hava kas spazmlarına yol açıyor. Sabah kalktığımızda bel, boyun tutulmaları yaşayabiliyoruz. Hayatı kısıtlayan durumlar ortaya çıkıyor."

Prof. Dr. Öztürk, alınacak bazı önlemlerle rahat bir uyku uyunabileceğini belirtti.

PENCERE AÇIK UYUMAK YERİNE...

Uyunacak ortamda sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini anlatan Öztürk, şu önerilerde bulundu:

"Pencereler açık uyumak yerine, eğer odada iklimlendirme yoksa kullandığımız çarşafı plastik bir poşete koyup soğutucu da birkaç dakika soğutmak işe yarayabilir. Boş parfüm ve sprey şişeleri yatmadan önce soğuk suyla doldurularak yatağın başına konabilir. Sıcak bastığında yüzümüze, dirsek içi, diz ve ayak bileği bölgelerine biraz su sıkarak rahatlamak mümkün olabilecektir. Kendimizi serinletmeliyiz ancak bunu hastalığa davet çıkarmadan yapmamız gerekiyor."

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