Kastamonu sahilini ’upwelling’ dondurdu! 11 dereceye kadar düştü: İnsan sağlığı açısından tehlikeli

Öyle ki bu düşüş, bazı yerlerde 15-20 derece farkı bulabilir. Çoğu zaman sis oluşumu da gerçekleşir. Ani deniz soğuması gerçekleştiğinden insanların sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur. Fakat balıkçılık ile uğraşanlar için olumlu bir durumdur.

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