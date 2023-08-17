Kastamonu sahilini 'upwelling' dondurdu! 11 dereceye kadar düştü: İnsan sağlığı açısından tehlikeli
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Karadeniz’de deniz sıcaklığı 11 dereceye kadar düşerken, upwelling olayı gerçekleşti. Upwelling olayı, Karadeniz üzerinde sis bulutu oluşturdu.
Deniz üzerindeki sis bulutu görsel olarak seyir zevki verirken vatandaşlar ise bu anı cep telefonlarıyla kamera kaydına aldı.
UPWELLİNG OLAYI NEDİR
Upwelling, dipteki soğuk deniz suyunun kuvvetli rüzgar ile birlikte dikey yönlü yukarı hareket ederek kıyı kesimlerde yüzeye çıkmasıdır. "Upwelling" olayının gerçekleştiği kıyıda deniz suyu sıcaklığı aniden düşer.
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