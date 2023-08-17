Adıyaman Gölbaşı'nda deprem! 2023 son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde saat 18:25’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Korkutan deprem paniğe neden olurken çevre bölgelere de hissedildi.
Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-08-17
Saat:18:25:06 TSİ
Enlem:37.798 N
Boylam:37.716 E
Derinlik:5.43 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
17-08-2023 18:25:0637.79837.7165.43MW4.1Gölbaşı (Adıyaman)599398
17-08-2023 17:35:3538.03838.5367ML1.2Sincik (Adıyaman)599397
17-08-2023 17:25:2338.43137.4057ML2.4Darende (Malatya)599396
17-08-2023 17:20:0037.88936.5127ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)599394
17-08-2023 17:19:1937.62235.57114.38ML1.2Aladağ (Adana)599395
17-08-2023 17:08:0237.86537.8387.19ML2.0Gölbaşı (Adıyaman)599393
17-08-2023 16:23:2939.47427.5677ML1.8Savaştepe (Balıkesir)599392
17-08-2023 16:08:4838.30938.2067ML2.4Yeşilyurt (Malatya)599387
17-08-2023 16:05:2138.30138.2057ML2.4Yeşilyurt (Malatya)599386
17-08-2023 15:56:4237.17436.9417ML1.3Nurdağı (Gaziantep)599390
17-08-2023 15:46:5238.18938.6017ML1.7Battalgazi (Malatya)599391
17-08-2023 15:40:4937.98238.1367ML2.9Doğanşehir (Malatya)599388
17-08-2023 15:32:2637.53936.9176.5ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)599389
17-08-2023 15:15:5438.04136.6217.47ML2.3Göksun (Kahramanmaraş)599382
17-08-2023 15:14:0138.95539.0266.92ML2.3Çemişgezek (Tunceli)599380
17-08-2023 15:13:1238.43637.3047ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)599381
17-08-2023 15:10:5936.04229.047.04ML2.7Akdeniz - [36.12 km] Kaş (Antalya)599379
17-08-2023 14:54:2736.19135.9767ML1.5Samandağ (Hatay)599385
17-08-2023 14:48:2338.82726.7117ML1.0Ege Denizi - [13.71 km] Foça (İzmir)599384
17-08-2023 14:47:0637.39336.84710.9ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)599383
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