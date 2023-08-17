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Adıyaman Gölbaşı'nda deprem! 2023 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Adıyaman Gölbaşı’nda deprem! 2023 son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde saat 18:25’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18:25'te 4.1 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti.

Korkutan deprem paniğe neden olurken çevre bölgelere de hissedildi.

Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Gölbaşı (Adıyaman)

Tarih:2023-08-17

Saat:18:25:06 TSİ

Enlem:37.798 N

Boylam:37.716 E

Derinlik:5.43 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

17-08-2023 18:25:0637.79837.7165.43MW4.1Gölbaşı (Adıyaman)599398

17-08-2023 17:35:3538.03838.5367ML1.2Sincik (Adıyaman)599397

17-08-2023 17:25:2338.43137.4057ML2.4Darende (Malatya)599396

17-08-2023 17:20:0037.88936.5127ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)599394

17-08-2023 17:19:1937.62235.57114.38ML1.2Aladağ (Adana)599395

17-08-2023 17:08:0237.86537.8387.19ML2.0Gölbaşı (Adıyaman)599393

17-08-2023 16:23:2939.47427.5677ML1.8Savaştepe (Balıkesir)599392

17-08-2023 16:08:4838.30938.2067ML2.4Yeşilyurt (Malatya)599387

17-08-2023 16:05:2138.30138.2057ML2.4Yeşilyurt (Malatya)599386

17-08-2023 15:56:4237.17436.9417ML1.3Nurdağı (Gaziantep)599390

17-08-2023 15:46:5238.18938.6017ML1.7Battalgazi (Malatya)599391

17-08-2023 15:40:4937.98238.1367ML2.9Doğanşehir (Malatya)599388

17-08-2023 15:32:2637.53936.9176.5ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)599389

17-08-2023 15:15:5438.04136.6217.47ML2.3Göksun (Kahramanmaraş)599382

17-08-2023 15:14:0138.95539.0266.92ML2.3Çemişgezek (Tunceli)599380

17-08-2023 15:13:1238.43637.3047ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)599381

17-08-2023 15:10:5936.04229.047.04ML2.7Akdeniz - [36.12 km] Kaş (Antalya)599379

17-08-2023 14:54:2736.19135.9767ML1.5Samandağ (Hatay)599385

17-08-2023 14:48:2338.82726.7117ML1.0Ege Denizi - [13.71 km] Foça (İzmir)599384

17-08-2023 14:47:0637.39336.84710.9ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)599383

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