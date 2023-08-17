Göçmen teknesi faciası! Yeşil Burun Adaları açıklarında alabora oldu: 63 ölü
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 63 kişinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.
Atlas Okyanusu'nda yer alan Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli yaptığı açıklamada, tekne bulunan 63 göçmenin hayatını kaybettiğine inanıldığını belirterek, 12 ila 16 yaş aralığında 4 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 38 göçmenin kazadan sağ kurtulduğunu ifade etti. IOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin geçtiğimiz ay Senegal'den yola çıktığı ifade edildi.
İSPANYOL BALIKÇILAR TEKNEYİ TESPİT ETTİ
Polis tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Sal Adası'ndan yaklaşık 320 kilometre uzakta bir İspanyol balıkçı teknesi tarafından tespit edilmesinin ardından Yeşil Burun Adaları yetkililerini alarma geçirdiğini açıkladı.
AİLELER GÖÇMEN YARDIM GRUBU İLE TEMASA GEÇTİ
İspanya merkezli GÖÇMEN yardım grubu Walking Borders, teknenin 10 Temmuz'da 100'den fazla düzensiz göçmenle Senegal'den ayrılan, pirogue adı verilen büyük bir balıkçı teknesi olduğunu söyledi. Grubun kurucusu Helena Maleno Garzn, Senegal'in başkent Dakar'ın 145 kilometre kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Fass Boye'deki ailelerin, teknede bulunan sevdiklerinden 10 gün boyunca Haber alamayınca 20 Temmuz'da Walking Borders ile temasa geçtiğini aktardı.
Yeşil Burun Adaları, Avrupa Birliği'ne açılan bir kapı olan İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giden deniz göç yolu üzerinde yer alıyor. Yoksulluktan ve savaştan kaçan binlerce mülteci ve göçmen, her yıl bu tehlikeli yolculuğa çıkmak için hayatlarını riske atıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
- Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
- ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...
- Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...
- 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....
- MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur'a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...
- ÖSYM SONUÇ E-DEVLET EKRANI! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- ALES/2 SINAV SÜRESİ VE KONU DAĞILIMI | ALES ne zaman, pazar günü mü? ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama