'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili harekete geçildi! Çocuklarınızı bunlardan koruyun
Çocuklar için içerik üreten "Kübra Nisa" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. "Aşık çocuk beni gizlice izliyor." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen video ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Ağustos 2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir."
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