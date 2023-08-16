Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç’tan flaş açıklama

MEZARI AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu. Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi. Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN