Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan flaş açıklama
2009 yılında kız arkadaşı Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, son günlerde yeniden gündemde. Garipoğlu, kan donduran cinayetin ardından uzun süre firari olarak arandıktan sonra avukatı tarafından polise teslim edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014'te intihar ederek hayatına son verdi. Geçtiğimiz günlerde Karabulut'un ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Kamuoyunda mezarın açılıp açılmayacağı merak konusu olurken tartışmalara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu.
Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katletti.
Cinayettin ardından 197 gün boyunca firar eden Garipoğlu, aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edildi. Polise teslim edilmesinin ardından cani Garipoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevinde intihar etti, ancak hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmedi.
Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.
MEZARI AÇILACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu. Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi. Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.
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