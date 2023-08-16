Tatil beldesinde skandal manzara! CHP tek bir çivi bile çakmadı: Marmaraereğlisi’nde kokudan durulmuyor

Kayıtlarımız burada, her şeyimiz burada ama denize gidiyoruz eve gidiyoruz sular kesik. Kanalizasyon doluyor, çekmeye gelen yok. 21. Yüzyılda biz halen vidanjörlerle işimizi halletmeye çalışıyoruz. Su parasına ilaveten belediyeye atık bedeli ödüyoruz. Biz gerekli bütün vergilerimizi ödediğimiz halde, belediye bu hizmetleri niçin göndermiyor?" dedi.

Özel çocuğu olan Tülay Kocaağa ise, "Vidanjör talep ediyoruz vidanjör gelmiyor. Altyapısı yok. Ben çocuğu yıkayamıyorum. Balkonda yıkıyorum. Yazıktır. Çukur dolmuş vaziyette vidanjörü çağırıyoruz sıra var diyor" görüşünü dile getirdi.