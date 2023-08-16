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Tatil beldesinde skandal manzara! CHP tek bir çivi bile çakmadı: Marmaraereğlisi'nde kokudan durulmuyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Tatil beldesinde skandal manzara! CHP tek bir çivi bile çakmadı: Marmaraereğlisi’nde kokudan durulmuyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin deniz kenarındaki mahallelerinde, kanalizasyon olmadığı için hane sahipleri foseptik çukurunda biriktirdikleri atıklarını vidanjörlerle çektiriyor. İstanbul'un yanı başındaki yaklaşık 150 bin konutun bulunduğu turistik mahallenin yaklaşık yüzde 80'lik kısmında kanalizasyonun olmadığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yıllardır yaşanan altyapı problemi vatandaşları çileden çıkarıyor.

Yaz mevsiminde nüfusu 300 bini geçen Marmara Denizi sahilindeki Yeniçiftlik Mahallesi'nin kanalizasyon problemi hala çözülemedi. İstanbul'un yanı başındaki yaklaşık 150 bin konutun bulunduğu turistik mahallenin yaklaşık yüzde 80'lik kısmında kanalizasyonun olmadığı bildirildi.

NEDEN VERGİ ÖDÜYORUZ?
Gürsel Doğru, kanalizasyon olmadığı için atık sular için açtırdıkları foseptik çukurunun dolmasından büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Gürsel Doğru, "Foseptik çukurlarımız doluyor çektiremiyoruz. Kanal yok, altyapı yok, onun için yetkililerden cevap bekliyoruz. Çok mağduruz, sokaklarımıza kanalizasyonların bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. Vidanjör sıkıntısını dile getiren Mehmet Şahin ise, "Ben yurt dışında kalıyorum, Almanya'dan geliyorum. Senede bir kere çocuklarımızla beraber tatil yapmaya geliyoruz ama geldiğimize pişman oluyoruz.

Kayıtlarımız burada, her şeyimiz burada ama denize gidiyoruz eve gidiyoruz sular kesik. Kanalizasyon doluyor, çekmeye gelen yok. 21. Yüzyılda biz halen vidanjörlerle işimizi halletmeye çalışıyoruz. Su parasına ilaveten belediyeye atık bedeli ödüyoruz. Biz gerekli bütün vergilerimizi ödediğimiz halde, belediye bu hizmetleri niçin göndermiyor?" dedi.

Özel çocuğu olan Tülay Kocaağa ise, "Vidanjör talep ediyoruz vidanjör gelmiyor. Altyapısı yok. Ben çocuğu yıkayamıyorum. Balkonda yıkıyorum. Yazıktır. Çukur dolmuş vaziyette vidanjörü çağırıyoruz sıra var diyor" görüşünü dile getirdi.

"BİR HAYRINI GÖREMEDİK"
Yeniçiftlik Mahalle Muhtarı Doğan Filiz, "Biz burada Trakya'nın ana giriş kapısıyız. Büyükşehir hep bizden sonraki Şarköy, Malkara, Hayrabolu'ya hizmet götürüyor. Tamam onlara da yapsın ama buradaki en büyük sıkıntı altyapı sıkıntısı. Önemli olan burayı çözmek. Ama onların aldığı hizmetleri biz alamıyoruz maalesef. Büyükşehir tarafından burada altyapıyla alakalı bir hizmet göremedik. Şarköy de yazlık bölge ama oralara yapılıyor. Büyükşehir'in paylaşımlarını görüyoruz. Vatandaşlar olarak biz de istiyoruz. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz halen altyapıyı konuşuyoruz" dedi.

Filiz, buranın altyapı ve suyun tamamen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne, TESKİ'ye bağlı olduğunu vurguladı.

Filiz, "Burası. Şimdi biz yıllarca Kadir Başkan'la her toplantıda, görüşmelerimizde bu şikayeti dile getirdik. 15 yıldır Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği cevap, 'Ben biyolojik arıtma tesisinin yerini bir türlü alamadım' cevabıydı. Ama Marmaraereğlisi Belediyesi'ne soruyoruz. Marmaraereğlisi Belediyesi 'Ben araziyi verdim, 2 yıl hiçbir şey yapılmadı, çivi çakmadı oraya, bizde encümen kararı var verdiğimize dair. Tekrar bize döndü. Tekrar verdik' diyor. Burada 300 binin üzerinde yaşayan insan var. 150 bin konut var. Burada tek yetkili Kadir Albayrak. Gidiyoruz, bize söylediği, 'Araziyi alamadım, araziyi alamadım' Bir dosya var elinde, bize hep onu gösteriyor" dedi.

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