Selfie çekerken denize düştü aylardır haber yok! Gizemi çözülemeyen olayda aile isyan etti! Gaziosmanpaşa’dan gelen sinyal...

"HER YERE BAKTIK"

"Ekipler, özel cihazlarla 15 gün arama yaptı ancak hiçbir ize rastlayamadılar. Hava şartları da arama çalışmalarını zorlaştırdı. Biz de 6 aydan fazladır aramadık yer bakmadık. Hastaneleri kontrol edip, bulunan her cesede koştuk ancak yeğenim yoktu.

ÖLDÜ MÜ BOĞULDU MU KAÇIRILDI MI?

Bazı şaibeli deliller bizi kuşkulandırdı. Polis karakolundan iki polisin, biz bir şey görmedik demesi, 3 arkadaşı tarafından Rumeli Hisarına gittiği belirtilen yeğenimin telefonu ile birlikte 21.30'da denize düştüğü söylenirken 00.45'te savcılık tarafından telefonunun Gaziosmanpaşa'da sinyal verdiği tespit edilmesi şaibeli bir durum oluşturuyor.

Bu şaibeli durumda yeğenimin ne ölüsüne ne de dirisine ulaşıldı. Öldürüldü mü, kaçırıldı mı, yoksa boğuldu mu bilemiyoruz. Adeta sır oldu." "Arkadaşlarının şüpheli ifadeleri bizim kafamızı karıştırıyor.