Selfie çekerken denize düştü aylardır haber yok! Gizemi çözülemeyen olayda aile isyan etti! Gaziosmanpaşa'dan gelen sinyal...
5 Şubat 2023 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer'de özçekim (selfie) yaparken denişe düşerek kaybolduğu iddia edilen Recep Solmaz'dan aylardır haber alınamıyor. Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi ekipleri günler süren çalışmalar sonucunda Solmaz'ın izine rastlayamazken Recep Solmaz'ın amcası Şükrü Solmaz olay hakkındaki şüphelerini anlattı. Solmaz yaptığı açıklamada ""Saat 21.30 gibi telefonuyla birlikte denize düştüğü söyleniyor ancak savcılık saat 00.45'te Gaziosmanpaşa'dan sinyal alındığını tespit etti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Sarıyer ilçesinde 5 Şubat akşamı, Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'nde iddiaya göre, sahilde gezen 4 arkadaş deniz kenarında özçekim (selfie) yapmak istedi.
TELEFONUYLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ
İddiaya göre arkadaşlardan tekstil çalışanı Recep Solmaz, 110 km hızla esen rüzgarlı havada ayağı kayınca bir anda dengesini kaybetti ve telefonuyla birlikte denize düştü.
ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ
Akıntıya kapılan genç adam gözden kayboldu. Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri Recep Solmaz'ı arama çalışmaları başlatırken, arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Denizde günlerce süren aramalarda bir sonuç alınamadı.
ŞAİBELİ DURUMLAR BULUNUYOR
6 aydan fazla süredir kendisinden haber alınamayan Recep Solmaz'ın ailesi büyük üzüntü içinde. Yeğeninin kaybolmasında şaibeli durumların olduğunu belirten amca Şükrü Solmaz, SABAH'a şüphe duydukları detayları anlattı. Amca Solmaz şunları aktardı:
"HER YERE BAKTIK"
"Ekipler, özel cihazlarla 15 gün arama yaptı ancak hiçbir ize rastlayamadılar. Hava şartları da arama çalışmalarını zorlaştırdı. Biz de 6 aydan fazladır aramadık yer bakmadık. Hastaneleri kontrol edip, bulunan her cesede koştuk ancak yeğenim yoktu.
ÖLDÜ MÜ BOĞULDU MU KAÇIRILDI MI?
Bazı şaibeli deliller bizi kuşkulandırdı. Polis karakolundan iki polisin, biz bir şey görmedik demesi, 3 arkadaşı tarafından Rumeli Hisarına gittiği belirtilen yeğenimin telefonu ile birlikte 21.30'da denize düştüğü söylenirken 00.45'te savcılık tarafından telefonunun Gaziosmanpaşa'da sinyal verdiği tespit edilmesi şaibeli bir durum oluşturuyor.
Bu şaibeli durumda yeğenimin ne ölüsüne ne de dirisine ulaşıldı. Öldürüldü mü, kaçırıldı mı, yoksa boğuldu mu bilemiyoruz. Adeta sır oldu." "Arkadaşlarının şüpheli ifadeleri bizim kafamızı karıştırıyor.
"BOĞULMA OLAYI DEĞİL"
Telefonu ile birlikte Rumeli Hisarından denize düşen bir insanın cep telefonu saat 00.45'ten Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nden sinyal vermesi ve üç arkadaşının da çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle olayın denizde boğulma olayı olmadığına kanaat getirdik.
Yeğenimin denize düştüğünü söyleyen ve ağabeyini almak için Gazi Mahallesine gelen arkadaşlarından birisi otomobil ile seyir halindeyken ağabeyi Ömer Solmaz'ın telefonunu aradığında arama sesi sonrasında telefonunun kapatılması kuşkuları daha da arttırdı.
"DENİZE DÜŞSE MUTLAKA KIYIYA VURURDU"
Yeğenimin denizde olmadığını ya kaçırıldığı, ya öldürülüp bir yere atılmış olabileceğini düşünüyoruz. Eğer denize düşseydi mutlaka cesedi bir kıyıya vururdu. Yeğenimin başına ne geldiyse o üç arkadaşı çok iyi biliyor.
Boğuldu mu , öldürüldü mü yoksa kaçırıp bir yerde alımı konuluyor bilemiyoruz. Yeğenimin başına ne geldiyse aydınlatılıp ölüsünün yada dirisinin bulunmasını istiyoruz" dedi.
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