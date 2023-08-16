Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Meteoroloji duyurdu: 11 derece birden artacak
Üst üste sıcak hava dalgalarının hedefindeki Türkiye’de, tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi. Peki önümüzdeki hafta sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji raporuna göre; Marmara ve Karadeniz Bölgesi hariç yurdun diğer bölgelerini kavuran sıcak havanın, önümüzdeki günlerde tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Öte yandan rapora göre sıcaklıkların 11 derece birden artacağı belirtildi.
Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un ardından Basra sıcaklıklarının etkisi altında girdi. Bazı illerde termometreler 45 dereceyi gösterdi. Marmara ve Karadeniz Bölgesi için ise sıcak hava dalgası yerini serinliklere bıraktı. Meteoroloji'nin 16 Ağustos tarihinde yayımlanan yeni hava durumu tahminine göre ise, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde tüm yurtta etkili olması beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis olayı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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