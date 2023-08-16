30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Anlamı ve önemi...

Tarihin derinliklerine uzanan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Büyük Taarruz'un kazanıldığı bu kutsal anının üzerinden 101 yıl geçti. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin destansı bir hikayesini simgeleyen bu zafer, her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir coşkuyla anılacak. Yaklaşan bu özel gün öncesinde, "30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün? ""29 Ağustos yarım gün mü?" gibi sorular, vatandaşlarımızın gündeminde önemli bir yer tutuyor. İşte detayları...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olacak ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak. Ancak 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil söz konusu değil, bu nedenden dolayı tüm kuruluşlar tüm gün çalışmaya devam edecek.