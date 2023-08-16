Köpek saldırılarında emsal gibi karar! Açtığı davaları kazandı

Sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve valiliklerde olduğunu vurgulayan Vardı, bu nedenle sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan insanların maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğduğunu kaydetti.

Bunun için Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin taraf olduğu dava yoluna başvurduklarını anlatan Vardı, şöyle konuştu:

"Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan müvekkilim için açtığımız davayı bir yıl sonunda kazandık. Müvekkilim manevi tazminat alma hakkı kazandı, verilen kararda tazminat miktarı nedeniyle istinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi. Biz 2022 dönemi için 10'ar bin lira dava açtık. Bu, hayvanın ısırmanın şiddetine göre, olayın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ödemeleri gerçekleştirdi. Valilikten bir ödeme henüz yapılmadı, o da kendi içlerindeki bir mevzuattan kaynaklı. Valilik bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğunu ve ödemeyi onların yapması gerektiğini belirtiyor. Yakın zamanda onunla ilgili de bir sonuç çıkar."