Köpek saldırılarında emsal gibi karar! Açtığı davaları kazandı
Son zamanlarda sokak köpeklerinin saldırıları birçok kişiye kabusu yaşatıyor. Antalya'da parkta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve 4 defa kuduz aşısı olan Bülent Uluğ, Valilik ile Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine açtığı davada 10'ar bin lira tazminat almaya hak kazandı.
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ (70), 19 Mayıs 2022'de Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki Eski Lara Yolu'nda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu baldırından yaralandı.
Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine "idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesince tazminat davası açtı.
SALDIRGAN HAYVANLARI KONTROL ALTINA ALMA KONUSUNDA KUSURLU BULUNDULAR
Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.
Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin Bülent Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, mevzuat hükümlerince insan ve çevre sağlığı açısında tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda davalı idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadıkları ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.
"DÖRT DEFA KUDUZ AŞISI OLDU"
Davacı Uluğ'un avukatı Barış Vardı, müvekkilinin 5-6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.
Köpeklerden birinin müvekkilini baldırından ısırdığını belirten Vardı, "Müvekkilim ısırıldıktan sonra hemen belediye yetkililerine ulaşıyor ve hastaneye gidiyor. Hastanede gerekli tedavinin ardından 4 defa da kuduz aşısı oldu ve kuduz ölümle sonuçlanabiliyor. Müvekkilimde çocukken köpek korkusunu yenmesine rağmen tekrar köpek korkusu başladı" dedi.
Sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve valiliklerde olduğunu vurgulayan Vardı, bu nedenle sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan insanların maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğduğunu kaydetti.
Bunun için Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin taraf olduğu dava yoluna başvurduklarını anlatan Vardı, şöyle konuştu:
"Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan müvekkilim için açtığımız davayı bir yıl sonunda kazandık. Müvekkilim manevi tazminat alma hakkı kazandı, verilen kararda tazminat miktarı nedeniyle istinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi. Biz 2022 dönemi için 10'ar bin lira dava açtık. Bu, hayvanın ısırmanın şiddetine göre, olayın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ödemeleri gerçekleştirdi. Valilikten bir ödeme henüz yapılmadı, o da kendi içlerindeki bir mevzuattan kaynaklı. Valilik bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğunu ve ödemeyi onların yapması gerektiğini belirtiyor. Yakın zamanda onunla ilgili de bir sonuç çıkar."
Sokakta herhangi bir köpek veya kedi saldırısına uğrayan kişinin, bunu belgelendirmek için 112 Acil Sağlık veya sorumlu belediyelere bir kayıt bırakmaları gerektiğine dikkati çeken Vardı, bunun dava sürecinde delil olarak kullanıldığını ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....
- MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur'a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...
- ÖSYM SONUÇ E-DEVLET EKRANI! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- ALES/2 SINAV SÜRESİ VE KONU DAĞILIMI | ALES ne zaman, pazar günü mü? ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama
- Tarım Kredi Market katalog fiyatları 2023 | İndirimli ürünler sil baştan değişecek! Pirzola 88.90, Taze kaşar 159,90, zeytin 54.90 Tl...
- The Simpsons'ın yeni kehaneti çok yakın! Savaş öngörüsü tüm ülkeleri etkileyecek! 2023 sonbaharında...
- Süresiz nafaka kalktı mı, kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç son dakika açıkladı! 2023 kimler nafaka alamayacak?
- C, B ve magnezyum dolu! Sabahları tek yudumla hafızanı çelikten zırhla donat!
- Bağkur'lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Anlamı ve önemi...