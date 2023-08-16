Marmaray'da ahlak dışı görüntüler! Yolcudan o çifte sert tepki! O anlar kamerada...
İstanbul'da Marmaray'da meydana gelen olay bütün yolcuları şoke etti. Yaşanan olayda, yolcular arasında bulunan genç çiftin öpüşmesi, başka bir yolcuyu çileden çıkardı. Çiftin başına giden yolcu "Ben sizin öpüşmenizi izlemek zorunda mıyım?" diyerek tepki gösterdi. İşte o anlar...
İstanbul'da yaşanılan olayda, yolcular arasında bulunan genç çiftin öpüşmesi, başka bir yolcuyu çileden çıkardı.
"ÖPÜŞMENİZİ İZLEMEK ZORUNDA MIYIM"
Çiftin başına giden yolcu "Ben sizin öpüşmenizi izlemek zorunda mıyım?" diyerek tepkisini gösterdi ancak çiftten aldığı "Olabilir" cevabı ortamı daha da gerdi.
Sinirlenen yolcu "Ne demek olabilir! Benim 9 yaşındaki kızım yanımda olsa sizi görse ne olacak?" ifadelerini kullandı.
"BİRİNİZ DE ÇIKIN SAVUNUN"
Araya giren yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şahıs, öfkesini şu sözlerle dile getirdi:
"Senin de çocuğun sokakta sevişsin o zaman! Ben kabul etmiyorum. İbnesi doldu, LGBT'si doldu, ulan biriniz de çıkın savunan ya."
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