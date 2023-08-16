Marmaray’da ahlak dışı görüntüler! Yolcudan o çifte sert tepki! O anlar kamerada...

"BİRİNİZ DE ÇIKIN SAVUNUN"

Araya giren yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şahıs, öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

"Senin de çocuğun sokakta sevişsin o zaman! Ben kabul etmiyorum. İbnesi doldu, LGBT'si doldu, ulan biriniz de çıkın savunan ya."