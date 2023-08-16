Adana'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.16 17:36:57 37.6585 35.3950 5.0 -.- 4.6 4.6 YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.16 17:04:00 38.1223 38.4817 4.9 -.- 3.1 3.1 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.16 16:08:47 38.3050 37.8315 5.5 -.- 3.3 3.5 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.16 15:31:48 38.3505 39.0175 23.0 -.- 1.9 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.16 15:19:34 37.9518 36.4688 18.6 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 14:29:24 38.8273 44.5313 13.8 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.08.16 14:08:15 37.1847 36.8547 8.4 -.- 2.2 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.16 13:41:32 38.2792 38.2602 5.0 -.- 2.2 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.16 13:22:51 37.2918 37.0192 4.7 -.- 2.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 13:04:59 39.3388 29.3418 0.0 -.- 1.5 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.08.16 12:48:41 37.6610 35.8988 5.0 -.- 2.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.16 11:32:11 36.5873 29.1355 27.5 -.- 2.9 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.08.16 11:21:49 37.0827 27.9965 0.0 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.08.16 11:14:03 39.0757 38.2460 25.8 -.- 1.6 -.- TARHAN-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2023.08.16 11:10:08 36.4850 36.2563 15.2 -.- 2.0 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlksel
2023.08.16 10:49:36 37.2192 36.9345 7.8 -.- 2.0 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.16 10:45:02 38.0750 37.1685 5.0 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 10:40:07 38.4668 37.4725 7.3 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 10:31:42 38.2988 37.8177 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.16 10:07:17 36.4140 35.6918 5.0 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 10:04:02 38.5845 42.2163 4.8 -.- 2.3 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.08.16 09:42:41 37.2532 36.9505 9.1 -.- 1.6 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.16 09:41:20 36.3468 35.9387 3.6 -.- 1.1 -.- HUYUK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.08.16 09:32:23 38.0677 37.2175 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 09:28:43 38.6482 37.3833 2.9 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.16 09:26:57 35.0228 26.4233 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 07:33:46 38.3600 37.4283 2.4 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:31:12 38.0603 36.7227 14.1 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:27:54 37.6105 37.3562 3.9 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
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