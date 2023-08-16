Adana’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.