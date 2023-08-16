İstanbul için son 61 gün! Kuraklığın tehlikesi gözler önünde

İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU SENE İYİ SENEMİZ! GELECEK SENE..."

Kurnaz, "Ne yazık ki bu sene daha iyi senemiz. Esas gelecek seneye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yağış açısından biraz daha rahat bir sene geçebiliriz gelecek sene ancak sıcaklıklar bundan da yüksek olacak. O nedenle de özellikle tarımda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Çok daha ciddi biçimde sıcaklığa dayanıklı türlere yönelmemiz gerekiyor gelecek sene eğer rekoltede çok ciddi düşüşler beklemek istemiyorsak." dedi.