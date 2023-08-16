İstanbul için son 61 gün! Kuraklığın tehlikesi gözler önünde
Mega kent İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 33.37 düştü. Son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçülen rakamlarda İstanbulluların 61 günlük suyu kaldı. İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurnaz, "Ne yazık ki bu sene daha iyi senemiz. Esas gelecek seneye hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.
SU SEVİYESİ İYİCE DÜŞTÜ
Öyle ki, Megakent'e su sağlayan 10 barajda, su seviyesi gün geçtikte düştü.
İSKİ verilerine göre ağustos itibariyle barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı.
Geçen yılın aynı ayında barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken, bu rakam 2014 yılının 8'inci ayında 154.05 milyon metreküptü.
61 GÜNLÜK SU KALDI
Öte yandan baraj bölgelerinde yağış alınamaması durumunda 91 gün boyunca suyun buharlaşma ile yüzde 25'i kaybedileceği hesaplanıyor.
Bu durumda, İstanbul'un kullanımı için sadece 61 gün kadar suyun kaldığı ifade ediliyor.
Bu arada dün barajlardaki su doluluk oranı 33,58 iken, bugün itibariyle bu rakam 0,21 eksilerek 33,37 oldu.
Drone ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin giderek azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görüldü.
İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"BU SENE İYİ SENEMİZ! GELECEK SENE..."
Kurnaz, "Ne yazık ki bu sene daha iyi senemiz. Esas gelecek seneye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yağış açısından biraz daha rahat bir sene geçebiliriz gelecek sene ancak sıcaklıklar bundan da yüksek olacak. O nedenle de özellikle tarımda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Çok daha ciddi biçimde sıcaklığa dayanıklı türlere yönelmemiz gerekiyor gelecek sene eğer rekoltede çok ciddi düşüşler beklemek istemiyorsak." dedi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI
İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı: % 15,96
Büyükçekmece Barajı: % 13,22
Darlık Barajı: % 48,45
Istrancalar Barajı: % 20,68
Kazandere Barajı: % 8,67
Elmalı Barajı: % 23,14
Ömerli Barajı: % 67,13
Pabuçdere Barajı: % 4,47
Sazlıdere Barajı: % 17,28
Terkos Barajı: % 19,51
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