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Antalya'da sıcaktan bunalanlar "karlama" ile serinliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Antalya’da sıcaktan bunalanlar karlama ile serinliyor

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerindeki çukurlardan çıkarılan kar, zorlu bir yolculuğun ardından şerbet olarak satışa sunuluyor.

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