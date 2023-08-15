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Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre Hatay’ın Arsuz ilçesinde eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, 78 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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