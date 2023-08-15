Bolu son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı!

Bolu'da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı.





Bolu'da 1929 yılından bugüne kadar ki, en yüksek sıcaklık 2006 yılında ölçülen 39.8 dereceydi. Bugün sıcak havanın etkisi altında kalan Bolu'da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. 2006 yılından bugüne kadar hava sıcaklığı 39.8 derecenin üzerine çıkmayan Bolu'da bugün itibariyle sıcaklık rekoru kırıldı. Bolu'da tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı.