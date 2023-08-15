Bolu son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı!
Dünyada sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşması ve ülkemizde görülen Basra sıcakları, Bolu’yu da etkiledi. Bolu'da, hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı.
Bolu'da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı.
Bolu'da 1929 yılından bugüne kadar ki, en yüksek sıcaklık 2006 yılında ölçülen 39.8 dereceydi. Bugün sıcak havanın etkisi altında kalan Bolu'da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. 2006 yılından bugüne kadar hava sıcaklığı 39.8 derecenin üzerine çıkmayan Bolu'da bugün itibariyle sıcaklık rekoru kırıldı. Bolu'da tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı.
Serinlemek için Abant'a giden ve göl içerisine girerek fotoğraf çekimi yapan Bekir Sezer, "Elazığ'dan geldim. İlk defa Abant'a geliyorum. Çok güzel bir yer. Bu sıcaklıklarda bunalan insanlar için gelinebilecek en güzel yerlerden birisi." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Fenerbahçe'den kaleye ahtapot harekatı! Altay gidiyor o geliyor! Fred devreye girdi
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul personeli alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- SED Ağustos 2023 ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardım ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!
- Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...
- ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?
- Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama
- 2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...
- Emekliye son dakika zam gelişmesi 16:00'da geldi! Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13.334 TL maaş! SGK-SSK, Bağ-kur...
- ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ YKS SONUÇLARI! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS yerleştirme sonuçları e-devlet...