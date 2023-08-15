Sosyal medya fenomeninin acı ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı: 2022 kıyağını yaptı
Sosyal medya fenomeni 23 yaşındaki Burak Can Taşan, seyir halinde giderken önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan, hayatını kaybetti. Taşan'ın kız arkadaşının kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan caddesinde meydana geldi. Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı.
Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.
3 TEMMUZ'DA KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ
Kazada hayatını kaybeden motosikletçi Burak Can Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.
Taşan'ın kız arkadaşının evlilik teklifinden sonraki paylaşımında, "2022 son kıyağını yaptı ve seninle tanışmamı sağladı, sonrasında tüm ezberleri bozdum. Bu zamana kadar sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyormuşum, seninle öğrendim sevgilim. İçimdeki iyiyi hep diri tuttuğun için, ellerini ellerimden ayırmadığın için minnettarım. Ömrümün sonuna kadar seninle yol yürümeye, sürmeye hazırım" yazdığı görüldü.
PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI
Öte yandan Taşan'ın kısa süre önce evlenme teklifi ettiği kız arkadaşı Yaren Kara, sosyal medyada paylaştığı videoda Taşan'ın ölmeden önce kendisine hediye ettiği çiçek buketini göstererek gözyaşı döktü. Taşan'ın nişanlısı olan Kara, sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Bir kişiyi bile incitmedin sevgilim. Hayatımda gördüğüm en iyi kalpli en güleryüzlü insan sendin ve hep sen olacaksın. Ne çok sevenin varmış ne çok kişiyi üzdün. Giderken toprak seni üzmeyecek biliyorum. Allah'a emanetsin kalbim" dedi. Kara, Burak Can Taşan'ın aldığı çiçeğe sarılarak gözyaşı döktü.
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