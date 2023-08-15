Sosyal medya fenomeninin acı ölümü! Son paylaşımı ortaya çıktı: 2022 kıyağını yaptı

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Öte yandan Taşan'ın kısa süre önce evlenme teklifi ettiği kız arkadaşı Yaren Kara, sosyal medyada paylaştığı videoda Taşan'ın ölmeden önce kendisine hediye ettiği çiçek buketini göstererek gözyaşı döktü. Taşan'ın nişanlısı olan Kara, sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Bir kişiyi bile incitmedin sevgilim. Hayatımda gördüğüm en iyi kalpli en güleryüzlü insan sendin ve hep sen olacaksın. Ne çok sevenin varmış ne çok kişiyi üzdün. Giderken toprak seni üzmeyecek biliyorum. Allah'a emanetsin kalbim" dedi. Kara, Burak Can Taşan'ın aldığı çiçeğe sarılarak gözyaşı döktü.