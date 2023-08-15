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Dijital takiple kaçak hafriyat dökümüne son

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Dijital takiple kaçak hafriyat dökümüne son

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ ile kazı aşamasından, bertaraf sürecine kadar hafriyatlar sistem üzerinden anlık takip ediliyor. İnşaatı yapacak firmadan, hafriyatı taşıyacak kamyona ve taşınacak hafriyatın miktarına kadar her şey etap etap sisteme yüklenirken, böylelikle hafriyat sahaları dışına yapılması muhtemel kaçak dökümler de anında tespit edilebiliyor.

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