15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Rüzgarın da etkisiyle büyüdü! Bolu'da orman yangını

Son dakika: Rüzgarın da etkisiyle büyüdü! Bolu'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
ABONE OL
Son dakika: Rüzgarın da etkisiyle büyüdü! Bolu’da orman yangını

Son dakika haberleri... Bolu’nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA