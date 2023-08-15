Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK’ya darbe! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.