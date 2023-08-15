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Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya darbe! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK’ya darbe! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi...

PKK'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbe üstüne darbe gelmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bakanlık ele geçirilen mühimmatın görüntülerini, "PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

- 34.560 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,- 440 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, - 1.588 adet Doçka mühimmatı, - 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, - 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, - 20 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı.

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