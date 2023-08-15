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Ankara yolunda gece mesaisi sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Ankara yolunda gece mesaisi sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Bursa – Ankara yolunu da etap etap yeniliyor. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için gece çalışan ekipler, Ankara yolu geliş istikametinin Mimar Sinan ve Yüksek İhtisas Kavşakları arasını da iki gece boyunca süren hummalı çalışmalarla yeniledi. Gece çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Alinur Aktaş, sıcak asfaltta çalışan işçilere dondurma ikram etti.

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