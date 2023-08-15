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İstanbul’da PKK/YPG operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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İstanbul’da PKK/YPG operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG’ye yönelik yürütülen operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların ifadelerinin ilerleyen saatlerde alınması beklenirken, geçmişte Türkiye içinde ve sınır ötesindeki karıştıkları eylemler ise mercek altına alınıyor.

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