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İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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İstanbul’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada araç şoförü kamyonda sıkışarak yaralandı.

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