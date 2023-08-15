2 kişiyi öldüren motosikletli magandadan çileden çıkartan ifade: Ben çok şımarığım

ÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETE ÇARPTI

Kaza, dün öğle saatlerinde Pirinççi köyü mevkinde meydana geldi. Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.