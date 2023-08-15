2 kişiyi öldüren motosikletli magandadan çileden çıkartan ifade: Ben çok şımarığım
İstanbul Arnavutköy'de motosikletli Berkant Keskin, motosikletli gençleri taciz edince kazaya yol açtı. İki genci hayattan koparan Keskin'in ifadesi ise çileden çıkardı.
İstanbul Arnavutköy'de grup halinde yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlerken, önünde seyir halinde olan Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Murat Vermez ile arkasında oturan arkadaşı Nazlı Yolcu hayatını kaybetti. Kaza kask kamerasına yansıdı.
ÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETE ÇARPTI
Kaza, dün öğle saatlerinde Pirinççi köyü mevkinde meydana geldi. Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
KASK KAMERASI İNCELENDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Jandarma ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ
Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berkant Keskin'in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez'in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görülüyor.
"ŞAKA YAPIYORDUM"
Tutuklanan Berkan Keskin, jandarmadaki ifadesinde, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var, şaka yapıyordum" dediği ortaya çıktı.
"ŞIMARIĞIM"
Keskin'in sosyal medya hesabından da daha önce 'şımarığım' ifadeleriyle fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Berkant Keskin, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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