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Tuzla'da gemide patlama! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Tuzla’da gemide patlama! İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, Tuzla'da bir geminin atık deposunda meydana gelen patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin ise yaralandığını açıkladı.

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